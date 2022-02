TIM vai criar fundo para investimento em empresas 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A operadora brasileira TIM está à procura de um banco para administrar um fundo voltado ao investimento em empresas que desenvolvam soluções baseadas em 5G. A informação foi repassada pelo novo CEO da companhia, Alberto Griselli, durante sua participação nesta quarta, 23, no evento CEO Conference, organizado pelo banco BTG Pactual.

“No mundo corporativo as possibilidades para o 5G são grandes, mas têm que ser desenvolvidas para um ecossistema e vários atores que, além da conectividade, montem soluções. Por isso a TIM está desenvolvendo um fundo 5G para investir em empresas inovadoras”, disse.

Griselli participou de painel sobre o cenário de telecomunicações brasileiro e sua transformação com a chegada da quinta geração de telefonia móvel. Estavam também na conferência o ministro das Comunicações, Fábio Faria; Ailton Santos, CEO da Nokia Brasil; e Marcelo Motta, Head de Soluções e Cibersegurança da Huawei da América Latina.

O executivo não detalhou, porém, a estratégia para o fundo, quanto capital terá, qual o tamanho dos aportes que pretende realizar, nem se é uma iniciativa exclusiva da TIM Brasil ou do Grupo TIM, a partir da Itália.

Além de revelar que a TIM vai criar o fundo para investimento em empresas, ele falou sobre as possibilidades do 5G. “As soluções têm que ser montadas junto, como um ecossistema entre fornecedores, desenvolvedores de software e parceiros vários.”

Lembrou que a TIM tem o foco também no setor agropecuário. “E já temos um acordo para carros conectados, por exemplo. O 5G pode ser colocado para monitorar o processo produtivo. Você pode usar para controle de barragem, por exemplo, com sensores”, falou. O acordo automotivo foi firmado com a Stellantis, ano passado.

