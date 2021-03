TIM vai contratar empréstimo de R$ 4 bilhões junto aos bancos

O empréstimo poderá ser contratado no Brasil ou com bancos estrangeiros.

A TIM obteve a autorização do Conselho de Administração para contratar empréstimo de até R$ 4 bilhões, no Brasil ou com bancos estrangeiros, com o objetivo de colocar em prática a estratégia financeira da companhia. O financiamento pode ser feito com mais de um banco terá prazo de quatro anos.

Além do empréstimo, a operadora deve contratar os respectivos contratos de swap, com o objetivo de proteção (hedge) para cobertura do risco cambial ou de taxas de juros. A captação foi autorizada se as condições de mercado forem favoráveis. A ata da assembleia não identifica a finalidade dos recursos.

PUBLICIDADE