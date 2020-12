TIM vai conectar tornozeleiras eletrônicas com 4G

A maior empresa de monitoramento de sentenciados da América Latina, Spacecom, contratou a TIM para comercialização da primeira tornozeleira eletrônica 4G do país. A partir de agora, os equipamentos que monitoram presos em regime semiaberto ou domiciliar por meio do Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 Horas (SAC24) vão transmitir dados através da rede LTE NB-IOT (Narrow Band em IoT) da operadora, que tem o sistema ativado em 3.460 cidades.

“Essa tecnologia, adotada como padrão mundialmente, já é utilizada massivamente para vários tipos conexões e aplicações, como na China e US para conexão de medidores de energia, por exemplo. Por isso, a TIM continua investindo fortemente no mercado de IoT para apoiar os negócios de empresas, como a Spacecom, neste percurso de transformação digital”, anuncia Paulo Humberto Gouvêa, Diretor de Soluções Corporativas da TIM Brasil.

A Spacecom oferece monitoramento de pessoas para a área de segurança pública, como as tornozeleiras e dispositivos auxiliares que permitem o monitoramento de vítimas da lei Maria da Penha, por exemplo. As tornozeleiras possuem alta segurança na transmissão e armazenamento das informações, atendendo à normas nacionais e internacionais e com custos condizentes com as necessidades brasileiras, dizem as empresas.

As informações de localização georreferenciada (GPS, Glonass e demais sistemas) e de alarmes são transmitidas por meio da rede 4G com a tecnologia NB-IoT da TIM para os servidores da Spacecom e disponibilizadas via interface web. Com isso, o órgão contratante tem acesso aos dados de monitoramento em tempo real a partir de qualquer dispositivo conectado à internet.

“A Spacecom está dando o pontapé inicial para uma nova geração de tornozeleiras eletrônicas, usando como aliada uma tecnologia mais moderna, com a possibilidade de implantarmos funções que não existiam antes. Este aparato tecnológico permite cobertura em locais que antes não havia sinal” afirma Sávio Bloomfield, Presidente da empresa.

Atualmente, a Spacecom disponibiliza a tecnologia a secretarias de segurança pública dos Estados de SP, RJ, MG, GO, MT, MS, AC, RR, BA, CE, PE, PI, RN, PR e SC – além da Justiça Federal de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul – muitos dos quais possuem divisões de fronteira com países da América do Sul como Peru, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela e Bolívia.

Desenvolvida pela Spacecom e certificada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a tornozeleira modelo TZPR04 é a primeira com tecnologia NB-IoT do mercado nacional e possui características e funcionalidades que refletem os anos de experiência da empresa junto ao sistema prisional brasileiro. (Com assessoria de imprensa)