TIM vai cobrir 2,8 mil km de rodovias com 4G no Paraná

Durante a audiência pública realizada hoje, 29, na Assembleia Legislativa do Paraná, Leandro Guerra, Diretor de Relações Institucionais da TIM Brasil, detalhou o plano de expansão da infraestrutura de rede da tele no estado, um dos mercados onde é mais forte e tem maior penetração.

Segundo ele, a preparação para a chegada da 5G ao Paraná prevê reforço da cobertura 4G, especialmente em estradas. A infraestrutura instalada cobrirá 2.800 quilômetros de rodovias, além de oito resorts, com foco também no desenvolvimento turístico da região.

Em parte do projeto, a operadora utiliza sites (antenas) off-grid, conectados via satélite e alimentados por painéis solares. O objetivo é levar a rede de quarta geração a locais de difícil acesso e sem energia elétrica disponível. Cada site tem sua própria geração de energia solar com painéis fotovoltaicos e utiliza baterias de lítio, que garantem autonomia completa e mais capacidade para ciclos de carga e descarga, resultando em maior vida útil do equipamento.

O sistema viabiliza a democratização e a inclusão digital da população em áreas menos conectadas, introduzindo ainda uma tecnologia inovadora, simplificada e de baixo impacto ambiental, em linha com as melhores práticas ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês), comentou. Entre as rodovias beneficiadas com o investimento estão os trechos por onde escoam grande parte da safra do PR e que interligam as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Maringá, Paranavaí, Londrina e Paranaguá, além do trecho no litoral, entre Alexandra e Matinhos.