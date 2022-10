TIM usa tecnologia do Google para enviar chips a revendas

A TIM informou, nesta sexta-feira, 28, que passou a utilizar a tecnologia de endereçamento digital do Google, o Plus Codes, para facilitar o processo de entregas de chips a revendedores autônomos.

Segundo a operadora, a iniciativa deve garantir que mais de 30 mil revendedores que utilizam o aplicativo TIM+Vendas recebem os produtos. A expectativa é de que a novidade contribua para que a distribuição de chips cresça 30%.

O Plus Codes é uma tecnologia desenvolvida pelo Google que gera endereços digitais. Dessa forma, pessoas que moram em lugares sem endereço oficial podem ser localizadas por meio de coordenadas de latitude e longitude disponibilizadas pelo serviço, de modo similar a um código postal.

O recurso tem de ser utilizado pelo TIM+Vendas. O aplicativo, lançado em março deste ano, foi desenvolvido para que qualquer pessoa se torne uma revendedora de chips e de recargas da TIM de forma autônoma. Nesse sentido, com o Plus Codes, a operadora terá mais facilidade para localizar os revendedores dos seus produtos.

Funcionamento

Segundo a TIM, para utilizar a localização pelo Plus Codes, o revendedor deve acessar o aplicativo TIM+Vendas e incluir o seu código georreferenciado na tela de endereço.

Para obter o código do Plus Codes, o autônomo precisa clicar no ícone do Google Maps e indicar o lugar correspondente à sua localização com um alfinete virtual.

A utilização do endereço digital tem objetivo de promover inclusão social, de acordo com a TIM. Isso porque, em diversos bairros, zonas rurais e comunidades, ainda é comum que residências não tenham números, o que dificulta a entrega dos produtos. Dessa forma, a solução do Google, ao fornecer um código alfanumérico curto, pode ser usado como identificador de um local específico.

“Esta parceria elimina a dificuldade de muitos revendedores em relação à localização de suas casas. Com a possibilidade de incluir o Plus Code, eles só precisarão assinalar onde estão diretamente no mapa, possibilitando que a entrega seja mais eficiente e precisa”, afirma, em nota, Auana Mattar, CIO da TIM Brasil.

