TIM terá serviço de cloud gaming para clientes 5G

A plataforma AWG Games será revendida pela TIM e prevê que gratuidade no primeiro ano para quem assinar o serviço nos primeiros três meses de lançamento. Data do início da comercialização ainda não foi definida.

Com a ativação do 5G “puro” em Belo Horizonte, a TIM deu mais detalhes de sua estratégia comercial para explorar oportunidades comercias e avisou que vai revender um serviço de cloud gaming. A assinatura custará R$ 20 mensais, mas as cobranças começas apenas após um ano para os clientes de planos específicos 5G.

Segundo Paulo Esperandio, CMO da TIM, a estratégia se deve ao impacto que o 5G causa na experiência do usuário. “Nosso cliente perceberá a diferença na velocidade da navegação na internet durante seu dia a dia, especialmente aqueles que usam seu aparelho para serviços que trafegam maior volume de dados, como streaming e trabalho com dados em nuvem, por exemplo, além de jogos online, em que a baixíssima latência é essencial”.

Os clientes pós-pagos da TIM que acessarem o 5G com dispositivo compatível terão um pacote para “turbinar” os planos que já possuem, adicionando mais 50GB de internet e navegação ilimitada no Twitch, serviço de streaming de vídeo ao vivo com foco em games.

A TIM afirma que em breve vai oferecer serviços de cloud gaming, realidade aumentada e realidade virtual. A tele já fechou parceria com a AWG, detentora de uma plataforma de Cloud Gaming, a AWG Games.

O acordo prevê a revenda aos clientes TIM da plataforma, que dá acesso a títulos como Fortnite, eFootball, Elden Ring, Red Dead Redemption e Grand Theft Auto V sem que o usuário precise de um computador nem console.

O novo pacote estará disponível “em breve”.

A adesão nos primeiros três meses após o seu lançamento garante gratuidade pelo período de 12 meses. Após esse período, o serviço custará R$ 20 mensais.

Não é necessário trocar o chip do celular, mas o cliente precisa ter um smartphone compatível com o 5G Standalone.

