TIM terá 50 cidades com 4G em MG neste ano

A região Sudeste é considerada uma das regiões mais estratégicas para a TIM, com diversos investimentos em curso, inclusive, os maiores aportes para levar o 3G e 4G a municípios com pouca população.

Em Minas Gerais, como parte dos compromissos TAC TIM-Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o plano de expansão da TIM proporcionará acesso à tecnologia de quarta geração e mais velocidade de navegação em 95 sedes de municípios, sendo 50 até o final de 2020, priorizando o atendimento a áreas urbanas mais isoladas, que não tenham acesso à internet móvel. Mais de 600 mil habitantes serão diretamente impactados por esse investimento no Estado.

As informações foram apresentados em audiência online, realizada na segunda-feira, 14, entre o Diretor de Relações Institucionais da TIM Brasil, Leandro Guerra; o Gerente de Relações Institucionais Regionais, Cleber Affanio; o executivo de Relações Institucionais da TIM em Minas Gerais, Ricardo Alves; e os secretários Otto Alexandre Levy Reis (Planejamento e Gestão), Igor Mascarenhas Eto (de Governo) e Mateus Simões de Almeida (Governadoria). Participaram ainda os subsecretários Rodrigo Dinis Lara (Governança Eletrônica e Serviços), Douglas Augusto de Oliveira Cabido (Desenvolvimento regional) e Fernando Junqueira Ferraz, responsável pelo Núcleo de Imprensa do Governo.

A ideia foi mostrar que a TIM vem trabalhando para massificar a internet no país, com a meta de atender, até 2023, todos os municípios do Brasil com a rede 4G. Atualmente, a companhia é líder nacional de cobertura 4G, com mais de 3.530 municípios brasileiros atendidos com a tecnologia, sendo 426 cidades mineiras. (Com assessoria de imprensa)