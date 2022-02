TIM terá 100% de cobertura 4G no Amazonas até o fim de 2022

A TIM vai levar 100% de cobertura 4G para todos os municípios amazonenses até o fim do ano. Além disso, a operadora prevê inaugurar sete novas revendas no Estado.

O anúncio realizado nesta semana antecipa o compromisso firmado pela tele com a Anatel em um termo de ajustamento de conduta. Originalmente, a meta era cobrir todas as cidades do Amazonas até o final de 2023.

PUBLICIDADE

Para acelerar o projeto, a empresa aposta no uso de satélites como backbone de sua rede móvel. Projeto chamado internamente de Sky Coverage. As estações também podem ser instaladas em locais remotos, mesmo onde não há eletricidade, valendo-se da energia solar.

O Amazonas tem quase 4 milhões de habitantes e é um Estado estratégico para a operadora. Em 2021, a empresa investiu em infraestrutura e contemplou 18 municípios com a rede de quarta geração no estado.

“Através do Sky Coverage conseguimos expandir o alcance da nossa rede 4G e garantir a inclusão em localidades e distritos que não contavam com nenhuma tecnologia ou que não possuíam a rede de quarta geração. Além disso, o projeto tem nos permitido expandir a nossa rede e com uma infraestrutura simplificada, de baixo impacto ambiental e de menor custo”, diz Sérgio Paul, gerente de Engenharia de Redes da TIM Norte..

Presença

A TIM já está presente em 44 municípios e 13 localidades amazonenses e espera, por meio do projeto Sky Coverage, expandir ainda mais a cobertura 4G este ano, com a expectativa de contemplar mais 13 cidades.

As sete novas revendas previstas para o Amazonas integram uma projeção de mais 18 lojas na região norte. Segundo a operadora, a iniciativa ajuda também a movimentar as economias locais.

As novas revendas de 2021 já representam mais que todas as novas lojas abertas no ano de 2020 inteiro. As novas unidades instaladas em Manaus tiveram uma mudança no layout, com foco em ambientes mais espaçosos.

“O plano de expansão de capilaridade continua em 2022, com a busca de novos parceiros para abertura de novas lojas em diversas regiões, já que o Estado é uma região importante e estratégica para TIM no Brasil”, destaca a diretora de vendas da TIM Centro-Oeste e Norte, Graciela Berlezi.

PUBLICIDADE