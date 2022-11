TIM tem um interessado nas estações recebidas da Oi Móvel

Interessado trabalha com mercado de equipamentos usados, explicou executivo da TIM, o que manteria necessidade de renegociação dos contratos de aluguel de torres com a operadora. Expectativa é que custos com isso deixem de existir apenas em 2025.

O CTIO da TIM, Leonardo Capdeville, revelou hoje, 7, que a empresa tem um interessado em comprar as estações recebidas da Oi Móvel. Ele não revelou nomes, mas contou que trata-se de empresas especializada no mercado de revenda de equipamentos.

“Existe um mercado significativo de segunda mão desse tipo de material, e surgiu este interessado. Ele não quer a rede, mas os equipamentos. Estamos em fase de sentar e conversar, analisar os contratos. O prazo para vender metade dos sites que compramos da Oi termina em dezembro”, falou Capdeville em coletiva de impresa, após questionado pelo Tele.Síntese.

Caso este negócio seja selado, então a TIM restará com os contratos de aluguel das torres em que as estações estão instaladas, e precisará cancelar ou renegociá-los, admite.

A empresa tem o compromisso assumido junto ao Cade de vender 50% das ERBs arrematados da Oi Móvel neste ano. Como adquiriu 7,2 mil sites (entre rádios e torres contratadas), teve de colocar à venda cerca de 3,6 mil deles. A obrigação foi condição assumida perante o órgão para este aprovar a compra de ativos da Oi Móvel pela TIM.

Cronograma

O CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli, por sua vez, afirmou que a operadora vai concluir o desmonte de 4,7 mil sites comprados da Oi Móvel apenas em 2024 – caso a venda das antenas não seja bem sucedida. Estas ERBs se sobrepõem a outras que a tele já possuía, por isso serão desativadas.

O número equivale a 60% das estações compradas. O restante, 2,5 mil, será mantido e incorporado à rede até o final do primeiro trimestre de 2023.

Camille Loyo Faria, CFO da TIM, lembrou que não é possível acelerar o desfazimento dos equipamentos por causa do compromisso firmado com o Cade de venda das estações radiobase arrematadas da Oi.

“Iniciamos o processo de venda em abril deste ano, e quando o prazo mínimo acabar, em dezembro, poderemos realizar o decomissionamento do restante”, falou durante conferência dos resultados do terceiro trimestre com analistas.

Ela informou, ainda, que o peso do contratos de aluguéis das torres onde ficam as ERBs e outros custos dos sites desligados só deixam de existir nos balanços da companhia a partir de 2025.

Dos 4,7 mil sites que serão desligados ou vendidos, 400 já estão sendo desativados este ano. Em 2023, será a vez de liquidar mais 3 mil deles. O restante, 1,3 mil, será desmontado em 2024. Se a venda ocorrer, os números serão outros, ainda não revelados.

Parte dos clientes Oi Móvel será desligada

Griselli falou também que a TIM já migrou 2,5 milhões de clientes adquiridos da Oi Móvel para sua base. Destes, 2,3 milhões estão no pré-pago e apenas 200 mil no pós-pago. A migração completa, afirmou, será concluída em abril de 2023.

Ele afirmou que a TIM fará o mesmo movimento da Vivo e vai desligar os clientes vindos da Oi considerados inativos. Segundo ele, o desligamento reduz gastos com tributos e licenças. Não disse, porém, quantos dos 16,4 milhões de clientes comprados serão retirados da base. “Não vamos divulgar o número de cancelamentos. A maioria desses serão do pré-pago e do controle”, falou depois, a jornalistas.

