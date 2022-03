TIM tem novo Diretor de Soluções Residenciais

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Fabrício Bindi é o novo Diretor de Soluções Residenciais da TIM. Segundo a operadora, ele assume com o desafio de expandir a cobertura de TIM Live pelo país.

Bindi fica agora à frente da unidade negócios da TIM Live, e reporta-se à área de Revenue Office, que é a responsável pela geração de receita da operadora. O executivo chega com o objetivo de expandir a presença de TIM Live em Ultra Banda Larga Residencial, segmento que integra e captura sinergias com restante dos negócios da empresa.

De acordo com a TIM, a escalação de Fabrício Bindi como Diretor de Soluções Residenciais “faz parte da estratégia de revolucionar a experiência do consumidor com ultra banda larga e entregar soluções que permitam transformar sua experiência em casa”.

“Temos uma enorme oportunidade de acelerar especialmente o negócio de fibra ótica para a TIM, levando altíssimas velocidades para nossos clientes, reforçando nosso relacionamento e nosso posicionamento”, diz Bindi, em comunicado sobre sua nova atuação profissional.

“A qualidade de TIM Live é reconhecida pelo mercado, por consumidores e pela imprensa; e está presente nos principais rankings do setor. Estamos nos preparando para um próximo passo, que é levar a melhor experiência para cada vez mais clientes”, completa.

No ano passado, a Anatel aprovou a criação de uma rede neutra derivada da TIM Live.

Histórico

Fabrício Bindi é engenheiro, com pós-graduações em administração, finanças e transformação digital. Iniciou carreira em consultoria estratégica e tem mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações, onde atuou como diretor de produtos, marketing, vendas, canais e planejamento, tanto nos segmentos B2B quanto B2C.

Nos últimos dois anos, dedicou-se a projetos de transformação digital e customer insights, liderando equipes de Inteligência Artificial, CRM e Omnichannel.

