TIM tem nova integrante no conselho de administração

A TIM tem uma nova integrante no conselho de administração: Gigliola Bonino. Ela assume o assento de Michela Mossini, que renunciou ao cargo em 21 de junho.

Bonino assumirá também outros cargos que eram de Mossini, como o de integrante dos comitês de controle e riscos, e ESG.

Com a nomeação, o conselho da TIM passa a ter a seguinte composição: Nicandro Durante, Alberto Mario Griselli, Claudio Giovanni Ezio Ongaro, Gesner José de Oliveira Filho e Gigliola Bonino.

Bonino é cidadã italiana, licenciada em Ciências Econômicas e Empresariais em 1989, obtendo posteriormente a habilitação para o exercício da profissão de Técnico Oficial de Contas (Exame de Estado) e a inscrição no Registo Profissional da Itália. É também Auditora inscrita no Registo dos Auditores da Itália, tendo trabalhado em instituições financeiras e empresas industriais como Analista Financeira e Controller Industrial.

Ingressou no Grupo TIM em 1990 e em dezembro de 2021, foi nomeada Head of the “Financial Reporting, Accounting & Revenue Assurance” da TIM S.p.A. e do Grupo TIM. Ocupou o cargo de Head of Financial Statements and Group Consolidated Financial Statements da TIM S.p.A. e, anteriormente, head of the Consolidation Process in the context of Planning and Control.

Entre 2019 e 2021 foi vice-presidente da TIMFin, contribuindo para o lançamento da startup financeira focada no mercado italiano.

Atualmente, é Presidente do Conselho de Administração da TIM Retail. No passado, foi membro do Conselho de Administração da INWIT, da Daphne3, da TIM Brasil e da Telecom Italia Finance – Luxemburgo. Foi, também, Auditora da ASSIDA (associação para cuidados médicos complementares para os executivos das empresas do Grupo Telecom Italia).