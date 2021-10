TIM também lança banda larga fixa de 1 Gbps

Estratégia da TIM é disputar clientes com base no preço. Plano de 1 Gbps mais barato sai por R$ 194 no primeiro ano de assinatura.

A TIM lançou hoje, 20, seu plano de internet fixa com 1 Gbps de velocidade de download e 250 Mbps de upload. Segundo a empresa, é a oferta mais barata do mercado, a R$ 193,80 por mês no primeiro ano, e R$ 204 depois disso. O serviço estará disponível em todas as 33 cidades brasileiras atendidas pela TIM Live, à disposição de quem vive em uma casa atendida por rede de fibra de ponta a ponta (FTTH).

PUBLICIDADE

A empresa tem rede do tipo em cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais Pernambuco e no Distrito Federal. Quem já é assinantes do serviço FTTH da TIM conseguirá fazer o upgrade. A empresa tem pouco menos da metade da sua base de assinantes utilizando FTTC, tecnologia em que o acesso é de fibra até um armário da operadora, e de lá segue em cobre para as residências.

Além da TIM, Claro e Oi têm planos de internet fixa residencial com velocidade de 1 Gbps. A Claro lançou hoje sua oferta, em 300 cidades. Conforme dados da Anatel de julho, a Claro tem 9,76 milhões de assinantes de banda larga, enquanto a Vivo tem 6,33 milhões (ainda sem plano de 1 Gbps) e a Oi, 5,2 milhões. A TIM tem 675 mil clientes, atrás de Brisanet (754 mil) e Algar (731 mil), que também oferece acessos de 1 Gbps.