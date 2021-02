TIM seleciona três agritechs para ampliar conectividade rural

Uma parceria entre a TIM, por meio do projeto 4G TIM no Campo, e o hub de inovação AgTech Garage, de Piracicaba (SP), selecionou três startups do agronegócio, entre mais de 50 inscritas, para auxiliar o projeto de conectividade nas áreas rurais. A partir de agora, Perfect Flight, Adroit Robotics e Tarvos terão disponíveis a rede da operadora para implementar suas soluções nas empresas que são parceiras do projeto (Amaggi, Citrosuco e Jalles Machado), para, em um segundo momento, ampliar as ações para todo o mercado.

A Perfetc Flight oferece gestão de pulverização aérea. A Adroit Robotics desenvolve sensores inteligentes para o monitoramento automático da produtividade e saúde dos pomares; e a Tarvos integra sensores com câmeras instaladas no campo para coletar informações sobre pragas e doenças em tempo real.

As três startups poderão discutir os projetos diretamente com a TIM. O objetivo dessa união é suprir a falta de conectividade móvel em ambientes distantes e que ainda são carentes desse tipo de tecnologia. Para ajudar nesse cenário, a operadora já disponibiliza uma cobertura móvel 4G na frequência de 700MHz, que, com seu maior alcance, torna-se um facilitador para as novas e arrojadas ofertas de soluções para o agronegócio brasileiro.

A disponibilização da rede 4G no campo possibilita o aumento da produtividade e lucratividade, além de diminuir o tempo de tomada de decisões estratégicas das empresas do meio agrícola. “O campo no Brasil já utiliza de forma intensiva tecnologias nos seus processos produtivos da agricultura e pecuária. O desafio atual é começar a digitalizar o Agronegócio, preparando para a Agricultura 4.0. Esse é o principal foco da TIM e de seus parceiros, AgriTechs, desenvolver soluções que resolvam as dores dos produtos com tecnologias digitais e exponenciais.” Explica o diretor de inovação da TIM Brasil, Janilson Bezerra.

“Nessa iniciativa, escolhemos startups que já desenvolvem seus negócios com muita segurança e maturidade, levando soluções necessárias para o produtor e meio ambiente. Estamos animados com os resultados desse projeto”, complementa Alexandre Dal Forno, head de marketing corporativo da TIM.