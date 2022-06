TIM se diz pronta para ativar o 5G puro nas capitais, mas aguarda cronograma da EAF

O vice-presidente de tecnologia da TIM, Leonardo Capdeville, disse hoje, 8, que a operadora já está com a infraestrutura do 5G SA (o 5G ‘puro’) construída e pronta para ativação em todas as capitais brasileiras, e que a tele depende apenas do cronograma que será estabelecido pela Siga Antenado (EAF) para ligar a nova rede móvel.

“No dia 15 tem uma reunião muito importante no Gaispi, onde a EAF [Siga Antenado] vai propor um cronograma de liberação de capitais. Nós vamos seguir esse cronograma, mas já estamos prontos para ativar o 5G em todas a capitais”, afirmou ao Tele.Síntese, em Campinas (SP).

O 5G SA utiliza a frequência de 3,5 GHz, que causa interferências em serviços de satélite. Para evitar essas interferências, a Siga Antenado (EAF) vai distribuir equipamentos de TV aberta transmitida por satélite (TVRO) para usuários da tecnologia que integram o Cadastro Único federal. Também vai instalar filtros em equipamentos FSS, usados em serviços profissionais de satélite. Há falta desses dispositivos para FSS no mercado, o que atrasou o cronograma de liberação do espectro nas capitais, prorrogado de fins de junho para fins de agosto.

Não fosse isso, garantiu Capdeville, a TIM já ligaria o sinal nas capitais em julho.

As operadoras TIM, Claro e Vivo têm como obrigação ativar uma antena 5G SA para cada 100 mil habitantes nesta primeira fase nas capitais. Capdeville diz que não quer entregar o jogo a respeito da estratégia para a implantação da infraestrutura, mas diz que a TIM deve ir além da obrigação mínima desde o começo.

O executivo também afirmou que instalação das antenas seguirá a demanda. “Temos condições de identificar em nossa rede onde há concentração de smartphones 5G”, ressaltou. E lembrou que os clientes pós-pagos com 4G e donos de celular 5G compatível já poderão usar a nova rede 5G no dia da ativação. Mas não quis adiantar se a empresa vai lançar planos com maior franquia de dados ou serviços digitais exclusivos para usuários 5G.

