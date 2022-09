TIM registrou tráfego de 133 terabytes no primeiro Rock in Rio com 5G

O primeiro Rock in Rio após o lançamento da rede 5G no Rio de Janeiro produziu um tráfego de dados surpreendente, de acordo com levantamento da TIM, patrocinadora do festival. Nos sete dias de evento, os clientes da operadora utilizaram 133 terabytes de dados, o suficiente, por exemplo, para assistir a vídeos no YouTube por 45 anos e sete meses sem parar.

Quase 30% desse volume foi direcionado para upload de fotos e vídeos, mas também foram intensos o envio de mensagens, a realização de videochamadas e de transmissões em tempo real.

A utilização da tecnologia de quinta geração correspondeu a 20% do total, o dobro do esperado pela companhia. A TIM instalou 35 sites na Cidade do Rock, sendo 25 oferecendo o 5G, que registrou velocidade média de 300 Mbps e picos que superaram 1 Gbps durante o evento.

“Realizamos o primeiro grande evento 5G do país, reforçando todo o potencial dessa tecnologia e indo além das nossas expectativas. Nossa rede funcionou plenamente, tanto no 5G quanto no 4G”, comenta o CEO da TIM, Alberto Griselli.

“Beliebers” conectadas(os)

A operadora analisou o volume de dados trafegados por dia e registrou maior intensidade de uso em 4 de setembro, domingo que teve como principal atração o cantor canadense Justin Bieber. O show bateu recorde de utilização da rede da operadora, seguido pelas apresentações de Dua Lipa e Ivete Sangalo, tecnicamente empatada com Coldplay e Guns N’Roses.

Já o número de aparelhos conectados simultaneamente atingiu o pico entre 19h e 21h do último dia de Rock in Rio (11/09). Nesse momento, se encerrava o show da cantora baiana, aconteciam as apresentações da funkeira Lexa no Espaço Favela e de Macy Gray no Palco Sunset e o público se preparava ainda para o início da performance de Ludmilla, uma das mais comentadas do evento.

Os shows com maior uso de internet foram: Justin Bieber, Dua Lipa e Ivete Sangalo/Coldplay/Guns N’Roses (Palco Mundo); Avril Lavigne, Ludmilla e Luisa Sonza (Palco Sunset); Lexa; Ferrugem/Thiaguinho; PK/MC Don Juan (Espaço Favela).

