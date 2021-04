TIM reforça sinal 4G de mais três shoppings em SP

A TIM reforçou seu sinal 4G em em três shoppings do estado de São Paulo: Shopping Market Place, União de Osasco, Galeria de Campinas. A operadora pretende levar em breve a tecnologia LTE também para o Shopping Cidade Norte, em São José do Rio Preto.

Na capital, Osasco e Campinas, a adequação consiste em modernizar e ampliar a cobertura, inclusive, trazendo novos equipamentos e novas antenas para os estabelecimentos. Já São José do Rio Preto terá o atendimento da operadora dedicado ao shopping.

“O investimento foi voltado para atender à crescente demanda por voz e dados nos locais, percebidos antes da pandemia. Neste momento, estamos ajustando a rede e investindo na qualidade a longo prazo” , explicou o gerente de redes da TIM São Paulo, Célio Lana.

A melhoria de sinal em ambientes indoor é uma das estratégias atuais da TIM, com reforço na transmissão do sinal na frequência de 700MHz. A operadora tem instalado a tecnologia LTE nessa faixa em diversas cidades de São Paulo. Recentemente, a TIM também reforçou a conectividade 4G dos shoppings Metrópole, em São Bernardo do Campo, e do Plaza Sul, em São Paulo. (Com assessoria de imprensa)