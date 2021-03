TIM recebe quatro propostas firmes pela FiberCo

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Operadora está promovendo o spin-off de sua rede de acesso em fibra óptica. Expectativa do CFO da companhia, Adrian Calaza, é selar o negócio ainda neste trimestre.

A TIM recebeu quatro propostas firmes de sociedade na FiberCo, sua empresa de infraestrutura em fibra óptica. Adrian Calaza, diretor financeiro (CFO) da operadora, afirmou hoje, 1º, que a escolha do sócio acontecerá ainda neste mês.

“Temos quatro ofertas formais e esperamos escolher o parceiro ainda neste 1º trimestre”, disse, durante o evento TIM Day, no qual executivos da companhia apresentaram os planos industriais do grupo no Brasil até 2023.

PUBLICIDADE

Ele reiterou que a iniciativa permitirá destravar valor para a companhia. Pelas propostas, a FiberCo tem índice de avaliação de valor de mercado em relação ao EBITDA (lucro antes de impostos, depreciações, amortizações) de “dois dígitos”.

A unidade representará o spin-off da Live TIM. Os acessos em banda larga fixa da TIM (tanto em FTTH, como em FTTC) serão repassados à nova empresa. Em ocasiões anteriores, os executivos da companhia ressaltaram que será vendido o controle da empresa.

A TIM seguirá administrando os clientes, tendo como responsabilidade os modems instalados nas residências e usufruindo da rede óptica de acesso construída pela FiberCo.

Segundo reforçou Calaza, a operação segue tendência mundial de separação estrutura das operadoras de telecomunicações. Permite acelerar a implantação de rede, reduzindo o aporte de capital próprio para tanto.

A tele será a cliente âncora dessa empresa, mas os acessos poderão se comercializados a terceiros. Diz a companhia que o foco, a partir da venda, é expandir a cobertura e fazer melhorias operacionais a fim de ter uma abordagem de vendas de banda larga “OTT Friendly”.