Tim recebe Prêmio Anatel de Acessibilidade 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Agência Nacional de Telecomunicações entregou à Tim nesta terça-feira, 8, o Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações 2021. O troféu reconhece, entre as grandes prestadoras, aquelas que apresentam os ambientes físicos e virtuais de atendimento mais amigáveis às pessoas com deficiência e que desenvolvem ações para incentivar, divulgar ou assegurar os direitos de acessibilidade.

O presidente da Anatel, Leonardo de Morais, lembrou que o prêmio, que está na sua terceira edição, já foi ganho pela Tim em 2019. “A Tim tem protagonizado boas pautas na Agência e aqui está mais uma delas”, afirmou. Morais iria aos Estados Unidos nesta semana, na Missão 5G capitaneada pelo Minicom, mas desistiu, e com isso participou da entrega. O CEO da empresa, Pietro Labriola, afirmou que os valores de inclusão e de diversidade fazem parte da cultura interna da Tim e que o prêmio é um símbolo importante por ter o reconhecimento da Anatel.

PUBLICIDADE

O Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações é entregue de acordo com os resultados do Ranking de Acessibilidade elaborado pela Agência e previsto no Regulamento Geral de Acessibilidade da Anatel (Resolução nº 667/2016).

O Prêmio de 2021 é resultado de diversas fiscalizações realizadas pela Anatel em 2020 nas cinco maiores prestadoras de telecomunicações. Foram verificados os indicadores de Acessibilidade na Página da Internet (API) e de Eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência (ERA).

Na edição de 2021, as prestadoras de telecomunicações ficaram nas seguintes posições:

Posição Prestadora 1ª Tim 2ª Sky 3ª Vivo 4ª Oi 5ª Claro

Além disso, ações voluntárias destinadas a incentivar, divulgar ou assegurar os direitos das pessoas com deficiência (AVI) foram consideradas. O indicador de Atendimento especializado nos Setores de Atendimento no estabelecimento (ASA) não foi fiscalizado em 2020 devido à pandemia do Covid-19.

O quadro abaixo apresenta as colocações das prestadoras em relação aos indicadores API, ERA e AVI para o Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações 2021: