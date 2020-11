TIM oferece pagamento via PIX para faturas a partir do dia 10

A TIM anunciou hoje, 18, que irá oferecer a possiblidade de pagamento via Pix para usuários de plano pós-pago e controle. A funcionalidade estará disponível para faturas com vencimento a partir do dia 10 de dezembro através do aplicativo MEU TIM.

Para utilizar essa forma de pagamento, o cliente terá de copiar o código para área de transferência de seu aparelho ou escanear o QR Code. Depois, ele deve abrir o aplicativo da instituição financeira onde a chave Pix foi cadastrada e realizar a transação.

PUBLICIDADE

O Pix, sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central, passou a funcionar nesta segunda-feira. Com um funcionamento 24/7, esse sistema compensa pagamentos rapidamente. No caso de faturas atrasadas, por exemplo, haverá a confirmação da quitação do débito de forma imediata. Assim, mesmo nas linhas bloqueadas, a liberação dos serviços acontecerá em minutos.

Clientes que efetuarem pagamento via Pix por mei0 do aplicativo do C6 Bank receberão um bônus de 4GB no Controle, 5GB no TIM Black e 10GB no TIM Black Família. O Pix pode intensificar a já crescente adesão dos clientes à conta online. No terceiro trimestre de 2020, o volume de faturas entregues por canais virtuais — sem impressão de boletos — teve alta de 14,9%. E o número de usuários que pagam as contas por meio digitais também aumentou 15,3%.

“Atualmente, o setor de telefonia gasta cerca de R$ 1 bilhão por ano com recolhimento dos boletos e comissões para parceiros, isso sem contar o consumo de papel e outros recursos, e até a emissão de gases de efeito estufa etc. A opção pelo PIX é mais sustentável e reduz custos de forma significativa, além de reforçar ainda mais o papel do smartphone como carteira de dinheiro eletrônica”, comenta Renato Ciuchini, Head de Estratégia e Transformação da TIM Brasil. (Com assessoria de imprensa)