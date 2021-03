TIM obtém certificado ISO 37001 por ações contra suborno

O processo de obtenção do certificado durou um ano e é a primeira operadora no Brasil a obter o certificado.

A TIM obteve o certificado ISO 37001, de combate ao suborno, e se soma a outras 389 empresas certificadas ao redor do mundo. A emissão do documento aconteceu no último dia 15, com reconhecimento nacional e internacional. A companhia conquistou o certificado com quase dois anos de antecedência do que o previsto pelas metas de seu Plano ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).

O processo para obter a ISO 37001 durou um ano e envolveu toda a empresa. Durante o período, a TIM ouviu cerca de 400 colaboradores estratégicos, de várias áreas e níveis de trabalho diferentes. A operadora revisou contratos, políticas internas e normas adotadas pela companhia nesta área de governança. Além disso, reexaminou diversas iniciativas de conscientização e treinamento que incluíram também fornecedores.

“Acreditamos que trabalhar com procedimentos claros e definidos vai identificar e reduzir possíveis fatores de risco, funcionando como instrumentos de prevenção para as não conformidades”, afirmou Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil.

A TIM é a primeira operadora no Brasil a obter o certificado. No ano passado, a companhia esteve entre as dez empresas incluídas no Índice de Sustentabilidade da bolsa de valores brasileira. Juntamente com a Vivo, a TIM também integrou a 16ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. (Com assessoria de imprensa)