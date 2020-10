TIM muda o ticker na B3 e na Bolsa de Nova York

As ações da TIM terão novos códigos de identificação nas bolsas de valores do Brasil (B3) e de Nova York (NYSE) a partir de hoje, 13. Na B3 mudará de TIMP3 para TIMS3. Na NYSE, passará a ser TIMB, e não mais TSU. A novidade será celebrada no dia 14 na NYSE com um “Ring the Bell” — ritual diário em que se toca um sino na abertura e no fechamento da bolsa norte-americana.

O código usado nas bolsas para identificar ações é conhecido como ticker e a mudança resulta da incorporação da TIM Participações (TPAR) pela subsidiária TIM S/A. As ações da operadora continuarão listadas no Novo Mercado, segmento especial da B3, destinado a empresas que adotam, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira. A TIM é a única operadora de telefonia listada neste segmento.

“Entendemos que é preciso estar em constante transformação para liderar os movimentos de mercado e trazer benefício a todos os nossos stakeholders. Por isso, estamos nos reestruturando para entregar ainda mais eficiência operacional e financeira, sem perder o DNA de inovação, agilidade e de responsabilidade ambiental, social e de governança”, destaca Adrian Calaza, CFO da TIM Brasil.

A TIM permanecerá sendo a única operadora de telefonia no Novo Mercado. Trata-se também da companhia do setor de telecomunicações listada por mais edições consecutivas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da bolsa. São, ao todo, 12 anos. A empresa também está listada entre as dez principais no novo índice de sustentabilidade da B3: o S&P/B3 Brasil ESG, que reúne 96 organizações brasileiras comprometidas com a sustentabilidade e o Pacto Global da ONU, e é referência para investidores preocupados com práticas ambientais, sociais e de governança.

Também é primeira empresa do seu setor reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. (Com assessoria de imprensa)