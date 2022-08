TIM Live lança novos planos de banda larga fixa em fibra óptica

Segundo a companhia, o serviço também se destaca pela maior velocidade de upload: 500 Mbps no plano de 1 Gbps de download, além de trazer o modem Wi-Fi 6.

Os planos, além de trazerem HBO MAX embutidos, contam também com acesso a Paramount+ e Deezer Premium, Band News, Band Sports, TIM Games PC e Babbel.

“O objetivo é trazer opções atrativas de conexão”, afirma Marcelo Bleser, Diretor de Marketing Residencial da TIM Brasil.

A TIM Live está presente com fibra (FTTH) e fibra até o armário (FTTC) no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Amazonas, Goiás, Bahia, Pernambuco e Santa Catarina.

As ofertas são já baseadas na infraestrutura da I-Systems, empresa controlada pelo grupo multinacional de IHS, que comprou a rede física construída pela TIM para a oferta de banda larga ao longo da última década. A TIM permanece como acionista minoritária e como cliente âncora da empresa de rede neutra.

Conforme dados de junho da Anatel, a TIM Live possuía 705 mil assinantes de banda larga. Isso faz da TIM a sétima maior empresa de provimento de internet do país, com fatia de 1,7% do mercado nacional.

No Brasil, há 42,1 milhões de assinantes desse tipo de serviço contabilizados pela agência reguladora – estima-se que há uma quantidade enorme de clientes atendidos por ISPs que não informam o tamanho de suas bases.

Dentre as operadoras de grande porte, a é que tem a média mais baixa de velocidade contratada, com 148,31 Mbps. O número não representa desempenho da rede, mas o perfil dos contratos. Com o novo portfólio, a empresa pretende aumentar a proporção de clientes com acessos acima dessa velocidade.

