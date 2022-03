TIM Live inicia venda de planos de banda larga fixa no Sul

Esse é o primeiro lançamento da TIM Live na região Sul do país. O serviço está presente em 28 cidades e sete regiões administrativas do DF

O serviço de banda larga fixa da TIM, Live TIM, entrou no mercado da região Sul, já com planos de 1 Gbps. A primeira cidade atendida é Joinville (SC), onde a rede foi ativada hoje, 15. Com 597.658 mil habitantes, a cidade é a maior de Santa Catarina. O serviço está presente em 28 cidades e sete regiões administrativas do DF.

O novo serviço da TIM no Sul de 1 Gbps tem embarcados nos planos os serviços Netflix, Paramount+ e Deezer Premium, além de esportes e notícias com Band News e Band Sports, TIM Games PC e curso de idiomas online com a Babbel.

A instalação é feita com tecnologia Fiber to the Home (FTTH), que leva cabos de fibra óptica até a casa do cliente, melhorando ainda a estabilidade do sinal, maior rapidez e menor latência (tempo de resposta) na navegação. A rede de fibra utilizada na região pertence à I-Systems, a operadora de rede neutra controlada pela empresa africana IHS Towers e da qual a TIM é minoritária.

“Joinville foi escolhida para ser a primeira cidade do Sul do Brasil a receber a TIM Live pelo seu relevante potencial de mercado”, explica Fabrício Bindi, Diretor de Soluções Residenciais da TIM Brasil.

A TIM lidera a telefonia móvel de Santa Catarina, com 3,8 milhões de clientes, o que representa 44,8% do market share do estado. Na região Sul, a empresa é líder de market share no mercado de telefonia móvel, com mais de 11,8 milhões de clientes ativos. 3,9 milhões deles estão em Santa Catarina. (Com assessoria de imprensa)

