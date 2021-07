TIM liga rede 5G DSS em pontos de Fortaleza, Recife e Salvador

A TIM anunciou hoje, 30, a ativação de redes 5G DSS em três cidades do Nordeste: Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA). O 5G DSS utiliza parte das frequências atuais da rede 4G para estabelecer conexões 5G.

Em Fortaleza, chegou aos bairros Aldeota e Meireles. No Recife, os pontos estão instalados nas dependências e nas ruas ao redor do Parque Dona Lindu, na Avenida Boa Viagem, no Pina e no Marco Zero. Na capital baiana, os clusters estão no circuito Barra-Ondina. Estes pontos passam a oferecer a prévia do sinal de quinta geração para clientes da operadora que possuem aparelhos compatíveis.

Os locais escolhidos são alguns dos mais relevantes marcos regionais de cada cidade. O mesmo acontece no restante do país onde a funcionalidade já está ativada: em Brasília, o local é a Esplanada dos Ministérios, no Rio de Janeiro, o Parque dos Patins, e em São Paulo, o Parque Ibirapuera, a Avenida Paulista, na extensão da ciclo faixa da Marginal Pinheiros e em parte do bairro Itaim Bibi, localizado zona sul da cidade.

“Vamos continuar ampliando a cobertura 5G DSS até a chegada do 5G puro”, afirma Ageu Guerra, gerente de Operações de Redes da TIM Nordeste. Atualmente, 19 localidades de 15 estados brasileiros tem a cobertura 5G DSS da TIM. Até o final de 2021, a companhia pretende ligar os circuitos em Belém, Belo Horizonte e Florianópolis.