TIM liga rede 4G em Eirunepé, no Amazonas

Empresa terá 4G em todas as cidades do Amazonas até o final de 2023. Atualmente, cobre metade dos 62 municípios do estado.

A TIM ligou sua rede 4G, em 700 MHz, no município de Eirunepé, região sudoeste do Amazonas. A ampliação da cobertura vai atender mais de 35 mil pessoas, população da cidade.

“Nosso objetivo é atingir 100% de cobertura 4G até 2023 no Amazonas”, afirma Bruno Talento, diretor comercial da regional Centro-Oeste e Norte. A companhia está presente, hoje, em 31 dos 62 municípios do Amazonas com a tecnologia de quarta geração.

A tele assinou compromisso com a Anatel de cobrir o país com 4G, resultado das negociações de um termo de ajustamento de conduta. O contrato foi o primeiro do tipo firmado e bem sucedido no país.

Até o final do ano a empresa vai cobrir mais 139 municípios. Com isso, fechará 2021 tendo expandido a rede LTE a 200 cidades.

O TAC também prevê que a Tim deve ressarcir usuários em decorrência de cobranças indevidas. Cerca de R$ 500 mil já foram pagos, no caso de usuários que foram identificados e que ainda fazem parte da base de assinantes da empresa. Outros R$ 813 mil – relativos a usuários que não puderam ser identificados – foram depositados no Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD).