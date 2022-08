TIM liga o 5G puro em Curitiba, Goiânia e Salvador

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A TIM lista os bairros onde o sinal do 5G Standalone estará funcional a partir desta terça, 16, em Curitiba, Goiânia e Salvador

A TIM confirmou que vai ativar o 5G Standalone nas capitais Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Salvador (BA) nesta terça-feira, 16. O 5G SA funciona na frequência de 3,5 GHz e entrega as velocidades mais altas da nova geração de telefonia móvel. No entanto, ainda são poucos os celulares de fato compatíveis e atualizados para funcionar nestas redes.

PUBLICIDADE

Em Curitiba a companhia vai ligar inicialmente 210 antenas, e vai chegar a 240 até o final do ano. O número, diz, é 10 vezes superior ao mínimo definido pela Anatel.

Segundo o CEO da TIM, Alberto Griselli, “Curitiba foi escolhida para ser a capital brasileira no desenvolvimento do projeto ‘Cidade 5G’, em que trabalhamos o conceito de smart city a partir da implementação da nova rede. O 5G é um diferencial importante em iniciativas de segurança e mobilidade, por exemplo, e já estamos realizando diversos testes para trazer novas soluções para a capital do Paraná”.

Bairros de Curitiba com 5G da TIM

Os bairros da capital paranaense que vão receber o 5G puro são: Abranches, Água Verde, Ahú, Alto Boqueirão, Alto da Glória, Alto da XV, Atuba, Augusta, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Batel, Bigorrilho, Boa Vista, Bom Retiro, Boqueirão, Butiatuvinha, Cabral, Cachoeira, Cajuru, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Campo de Santana, Capão da Imbuia, Capão Raso, Cascatinha, Caximba, Centro, Centro Cívico, Cidade Industrial de Curitiba, Cristo Rei, Fanny, Fazendinha, Ganchinho, Guabirotuba, Guaíra, Hauer, Hugo Lange, Jardim Botânico, Jardim Social, Jardim das Américas, Juvevê, Lamenha Pequena, Lindóia, Mercês, Mossunguê, Novo Mundo, Orleans, Parolin, Pilarzinho, Pinheirinho, Portão, Prado Velho, Rebouças, Riviera, Santa Cândida, Santa Felicidade, Santa Quitéria, Santo Inácio, São Braz, São Francisco, São João, São Lourenço, São Miguel, Seminário, Sítio Cercado, Taboão, Tarumã, Tatuquara, Tingui, Uberaba, Umbará, Vila Izabel, Vista Alegre e Xaxim.

Como vai ser em Goiânia

Na capital de Goiás, a TIM vai ligar o sinal 5G puro em 130 bairros nos quais vivem 35% da população da cidade. Veja a relação completa dos bairros atendidos:

A seguir a lista completa com todos os bairros que começam a ter acesso ao 5G nesta terça-feira (16), são eles: Bairro Água Branca, Bairro Alto da Boa Vista, Bairro Alto da Gloria, Bairro da Serrinha, Bairro Feliz, Bairro Góia II, Bairro Nossa Senhora de Fatima, Bairro Nova Suíça, Bairro Recanto dos Funcionários Públicos, Bairro Santa Genoveva, Castelo Branco, Celina Park, Chácara California, Chácara Retiro – Parte 2, Chácara Santa Rita, Cidade Jardim, Conjunto Guadalajara, Conjunto Morada Nova – Parte 1, Conjunto Residencial Cachoeira Dourada, Conjunto Vila Isabel, Gleba – Parte 1, Gleba – Parte 12, Gleba – Parte 13, Gleba – Parte 15, Gleba – Parte 16, Gleba – Parte 18, Gleba – Parte 19, Gleba – Parte 2, Gleba – Parte 24, Gleba IV, Goiânia Dois, Goiânia Dois Setor II, Goiânia Dois Setor III, Jardim Amércia, Jardim da Luz, Jardim das Esmeraldas, Jardim Europa – Parte 1, Jardim Goiás, Jardim Leblon, Jardim Leblon II, Jardim Milão, Jardim Mirabel, Jardim Verona, Loteamento Areião I, Loteamento Goiânia Viva, Loteamento Tropical Verde, Mansões Goianas, Nova Vila, Park Lozandes, Parque Amazonia, Parque Das Laranjeiras, Parque Industrial De Goiânia, Parque Industrial Mooca, Parque Oeste Industrial, Pedro Ludovico, Residencial Alphaville Flamboyant, Residencial Aquarius, Residencial Cid Verde, Residencial Eldorado, Residencial Granville, Residencial Guanabara – Parte 2, Residencial Jose Viandeli, Residencial Manhattan, Residencial Moinho Dos Ventos, Residencial Parque Mendanha, Residencial Vale Das Brisas, Setor Aeroporto, Setor Bela Vista, Setor Bueno, Setor Campinas, Setor Central, Setor Centro Oeste, Setor Coimbra, Setor dos Funcionários, Setor Gentil Meireles, Setor Leste Universitário, Setor Marista, Setor Negrão de Lima, Setor Norte Ferroviário, Setor Norte Ferroviário II, Setor Oeste, Setor Pedro Ludovico, Setor Perilo, Setor Sudoeste, Setor Sul, Setor Urias Magalhaes II, Solar Santa Rita, Vereda Dos Buritis, Vila Abaja, Vila Adelia – Parte 2, Vila Adélia I E II, Vila Alpes, Vila Alto Da Gloria, Vila Americano do Brasil, Vila Ant Abraão, Vila Aurora, Vila Aurora Oeste, Vila Bandeirantes, Vila Bethel, Vila Boa Sorte, Vila Canaã – Parte 2, Vila Cel. Cosme, Vila Dom Bosco, Vila Isaura, Vila Itatiaia, Vila Jardim Pompeia, Vila Jardim São Judas Tadeu, Vila Jardim Vitoria, Vila Luciana, Vila Maria Jose, Vila Maria Rosa, Vila Mauá, Vila Moaris, Vila Mooca, Vila Mutum, Vila Nova, Vila Nova Canaã, Vila Novo Horizonte, Vila Oswaldo Rosa – Parte 1, Vila Oswaldo Rosa – Parte 2, Vila Redenção, Vila Santa Helena, Vila Santa Isabel, Vila Santa Rita, Vila Santa Tereza, Vila São Joao, Vila Sol Nascente, Vila Teófilo Neto, Vila Viana e Vila Xavier.

Como vai ser em Salvador

Na capital baiana a TIM decidiu atender metade da cidade, por enquanto. A tecnologia estará disponível inicialmente em 77 bairros. A cidade é a segunda do Nordeste a receber a rede 5G SA da TIM. A primeira foi João Pessoa, que ativou o sinal no dia 28 de julho.

Os bairros atendidos na site são os da tabela abaixo, divulgada pela companhia:

A ativação do 5G SA em Curitiba, Goiânia e Salvador, a TIM acontecerá imediatamente após sinalização técnica da Anatel de que a frequência estará livre para o uso.

PUBLICIDADE