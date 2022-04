TIM liga as primeiras antenas de 5G “puro” no Paraná

Em reunião com o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, o CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli, anunciou hoje, 5, a ativação das primeiras antenas 5G do Paraná. Os equipamentos ficam em Curitiba, nas áreas do Parque Barigui e do Palácio Iguaçu.

As antenas funcionam na frequência de 2,3 GHz SA (Standalone). A partir de julho, a rede usará a faixa de 3,5 GHz, conforme cronograma da Anatel.

“A TIM tem investido fortemente na preparação da chegada do 5G. A escolha de Curitiba como a primeira cidade do Sul a receber as antenas 5G Standalone da TIM reafirma nossa ligação histórica e cada vez mais consolidada com cidade e com o Estado”, falou o CEO da TIM, Alberto Griselli.

A TIM, que é líder de mercado de telefonia móvel no Paraná e em Curitiba, já havia anunciado em março a escolha da capital paranaense para o desenvolvimento do projeto “Cidade 5G”. O acordo de colaboração (MoU) – com a Huawei – foi assinado durante o Mobile World Congress, em Barcelona. A ideia é implementar redes 5G, prevendo a evolução da tecnologia, monitoramento de redes e aperfeiçoando a experiência do usuário. O acordo é válido por dois anos, podendo ser prorrogado, e os primeiros testes devem ser finalizados até dezembro de 2023.

“Em 2019, quando modernizamos a regulamentação para a instalação de antenas de telefonia, a cidade viabilizou e tornou mais rápida a operação do 5G, modelo que vai exigir até 10 vezes mais antenas do que o 4G. Agora começaremos a ver os resultados práticos”, afirma o prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

A TIM atualmente é a operadora é líder do mercado de telefonia móvel Paraná, com 52,1% (6,9 milhões de clientes). Tem cobertura 4G em 100% das 399 cidades do estado e rede 4.5G em 235 municípios.

A tele tem ainda meta de cobrir 2,8 mil km de rodovias que passam pelo estado, 355 distritos e vilas e oito resorts, localizados na região. Dos 243 sites 4G TIM previstos, 180 já foram instalados (sendo 54 ativados em 2021). Outros nove estão previstos para 2022. (Com assessoria de imprensa)

