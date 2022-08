TIM liga 5G em 231 bairros do Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas

A capital fluminense contará com cobertura em 100% dos bairros, com mais de 600 antenas

A TIM ativou nesta segunda-feira, sua rede 5G Standalone, o chamado 5G puro, que opera na frequência de 3,5GHz em mais quatro capitais brasileiras: Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Florianópolis (SC) e Palmas (TO), totalizando 12 cidades com o sinal de quinta geração.

A cobertura inicial chega a 231 bairros nas quatro capitais, com ampliação gradativa dos bairros cobertos, de acordo com a evolução da demanda. O número de antenas é de pelo menos duas vezes mais que o mínimo exigido pelas normas do leilão em cada cidade, afirma a companhia.

Brasília foi a primeira a receber o serviço, em julho, seguida de Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), João Pessoa (PB), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Salvador (BA). As demais capitais também terão o 5G ativado de acordo com o cronograma estabelecido pela Anatel.

No Rio de Janeiro, o 5G da TIM chega a todos os 164 bairros cariocas já em sua estreia, com 628 antenas. As cidades de São Paulo e Curitiba também tiveram 100% dos bairros contemplados já no início do serviço.

A cobertura da TIM em Florianópolis contará com mais de 50 antenas até o fim do ano, sendo 14 já ativadas, cobrindo inicialmente 19 bairros. Em Vitória, 41 bairros receberão o sinal do 5G da TIM, enquanto a tecnologia estará presente inicialmente em 7 bairros em Palmas, capital do Tocantins.

Não será necessário trocar de chip para navegar na rede 5G da TIM, uma vez a ativação do 5G em 3,5 GHz será híbrida, ou seja, acontecerá tanto em modelo non-standalone quanto standalone.

É preciso ter um smartphone compatível com a nova tecnologia, no entanto. Os clientes pós-pagos contam com um pacote para “turbinar” os planos com mais 50GB de internet, já disponível para ativação nos canais de atendimento da operadora. Quem aderir à oferta em até três meses terá gratuidade no uso do pacote por um ano. Esse booster 5G oferece também navegação ilimitada no Twitch, serviço de streaming de competições de eSports, e evoluirá ao longo dos próximos meses, com mais conteúdos de jogos eletrônicos em parceria a AWG Games – plataforma responsável por títulos como Fortnite e GTA V. (Com assessoria de imprensa)

