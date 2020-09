TIM leva canais FOX para o celular

A TIM estendeu o acesso ao FOX APP para os clientes dos planos pré, pós e controle que podem usufruir do serviço pelo smartphone. Anteriormente o benefício era oferecido somente para usuários da ultra banda larga fixa TIM Live, agora está disponível para contratação em qualquer plano da operadora, por R$ 34,90 mensais.

A parceria entre a operadora dá acesso ao FOX APP com os canais: Fox Channel, casa dos “Os Simpsons” e The Walking Dead, além de FOX Life, FX, NAT GEO, NAT GEO KIDS e FOX SPORTS que a partir de setembro, volta a exibir grandes jogos da Copa Libertadores da América. Para contratar, basta o cliente enviar um SMS com FOX para 6820. O valor do serviço será inserido na fatura do cliente pós ou controle e descontado dos créditos do usuário do pré-pago, sem necessidade de um cartão de crédito para contratação.(assessoria de imprensa).