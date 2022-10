TIM leva 5G ao Maracanã

Espaço ganhou 17 antenas de quinta geração, que devem ser suficientes para atender à capacidade total de público; áreas ao redor do estádio também vão se beneficiar do sinal emitido pelas estruturas

A TIM implantou tecnologia 5G no Maracanã. A operadora informou, nesta quarta-feira, 19, que instalou 17 antenas de quinta geração de rede móvel no principal palco do futebol nacional.

A infraestrutura, segundo a operadora, deve ser suficiente para atender a um público bem superior à capacidade total do estádio. A TIM confirmou que a tecnologia já estará disponível nesta quarta-feira, quando Flamengo e Corinthians se enfrentam para decidir quem será campeão da Copa do Brasil de 2022.

“Nosso objetivo é potencializar a experiência do torcedor em um cenário de intensa conectividade, facilitando também o trabalho de quem atua no espaço, como a imprensa, por exemplo”, afirma, em nota, o CEO da TIM, Alberto Griselli.

Com a instalação da infraestrutura, os clientes da operadora presentes no Maracanã e que possuem um aparelho compatível com o 5G poderão usar a tecnologia automaticamente. A expectativa da empresa é de que, como a quinta geração facilita mais acessos simultâneos, os usuários consigam acessar, de forma plena e em alta velocidade, redes sociais, aplicativos de mensagens e outras ferramentas que requerem conexão com a internet.

Além disso, as áreas ao redor do estádio, como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e o bairro da Mangueira, também devem ser beneficiadas pelo sinal emitido pelas antenas de 5G.

Segundo a TIM, clientes que têm smartphones com conexão 4G também devem sentir uma melhora ao utilizar o pacote de dados na região, uma vez que parte do tráfego em operação será escoado pela nova infraestrutura.

Na cidade do Rio de Janeiro, o sinal 5G da TIM já cobre todos os bairros. Inicialmente, como parte de um acordo de patrocínio com a administradora do Maracanã, somente dispositivos da operadora terão acesso à frequência de quinta geração dentro do estádio.

