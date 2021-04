TIM leva 4G para mais 98 municípios gaúchos

Por enquanto, a TIM possui maior liderança em cidades com mais de 50 mil habitantes, mas objetiva chegar nos pequenos municípios no longo prazo

A TIM levou a conectividade 4G para mais 98 municípios gaúchos no primeiro trimestre de 2021. Com isso, a operadora soma 404 cidades atendidas pela sua rede de quarta geração e atinge a 99,4% da população urbana.

Dentre as cidades cobertas, estão: Frederico Westphalen, São José dos Ausentes, Nova Roma do Sul, Pareci Novo, Maratá, Nova Candelária e Brochier. A estratégia de expansão da conectividade no Rio Grande do Sul tem como um dos principais motivadores o potencial de crescimento da operadora no estado, segundo o diretor Comercial da TIM para a Região Sul, Christian Krieger. Ele ainda afirmou que o objetivo final da TIM é levar o 4G para municípios pequenos.

Por enquanto, a empresa lidera em 51% das cidades com mais de 50 mil habitantes em número de antenas 4G. Desde janeiro, também chegou a mais 44 municípios gaúchos com o 700MHz, chegando a 268 localidades com essa frequência. A TIM ganhou o direito de operar nessa frequência em 2014 mediante a um investimento de R$ 2,85 bilhões.

Há um ano atrás, a operadora completou a cobertura de todas as cidades do Paraná e de Santa Catarina com 4G. (Com assessoria de imprensa)