TIM lança serviços para PMEs enfrentarem a pandemia

Clientes corporativos TIM poderão se cadastrar no banco C6 Bank sem tarifas, alugar equipamentos eletrônicos da Plugify e contratar benefícios de telemedicina da empresa Doutorpass para seus funcionários

A Tim lançou hoje, 22, novos serviços para médias e pequenas empresas. A operadora já testava os serviços para clientes micro desde agosto de 2020, com 17 parceiros, na região Sul do Brasil. Agora, passa a oferecer os serviços por todo o país.

A partir da parceria com o C6 Bank, por exemplo, a operadora expandiu o banco digital em seu portfólio de apenas pessoas físicas para também jurídicas. PJs poderão abrir suas contas sem tarifas. Além disso, haverá pacotes para transações bancárias com baixo custo e máquinas C6 Pay com condições especiais.

Home office

Outra nova parceira da Tim é a Plugify, empresa especializada em locação de equipamentos eletrônicos. A Plugfy auxilia empresas de pequeno porte na implementação da estrutura necessária para seus negócios, especialmente no modelo de home office.

Os equipamentos incluem ferramentas de dashboards, controles e planejamentos. A entrega é feita em até 10 dias, sem cobrança de frete e reposição em até 24 horas, dependendo da localidade. Os clientes Tim poderão contratar os serviços da Plugify diretamente com os consultores de venda da operadora.

Telemedicina

Por meio do Doutorpass, empresa do grupo Athena Saúde, empresários poderão repassar aos funcionários benefícios de telemedicina. Ao custo de R$ 29,90 mensais, clientes corporativos da Tim poderão contratar, por meio dos consultores de venda da operadora, o acesso para seus funcionários a plataforma.

Dentre os benefícios, estão: orientação médica online, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana; descontos de até 80% em farmácias conveniadas; exames diagnósticos com descontos; acesso a consultas médicas de especialidades variadas.

A Tim retornou a venda de tablets modems e chips de dados não atrelados a pacotes de voz. Também, foi intensificada a oferta da solução WTTX para ampliar o acesso à banda larga sem fio. (Com assessoria de imprensa)