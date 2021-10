TIM lança serviço via satélite para áreas remotas no mercado italiano

Em parceria com a Eutelsat, empresa tenta diminuir o gap digital no país classificado em 24 lugar entre os 27 países da União Europeia

A Telecom Italia (TIM) entrou em operação com uma nova oferta baseada em satélite para levar banda larga de alta velocidade a áreas remotas e difíceis de alcançar na Itália. Batizado de TIM Super Sat, o novo serviço é resultado de um acordo fechado entre a empresa e a francesa Eutelsat, em novembro do ano passado. Segundo a empresa, será oferecido pacote de 100 Mbit/s somente para dados, com 5 Mbit/s de upload para novos clientes que ainda não estão cobertos por seu serviço de fibra (FTTH) ou serviços de acesso fixo sem fio (FWA) com base em 5G.

O TIM Super Sat custa € 49,90 por mês incluindo um kit de satélite completo com antena parabólica, um modem Wi-Fi e instalação. Ele vem com uma política de uso de 100 GB por mês em velocidades máximas, se esse total se esgotar em 30 dias ela é reduzidas para 4 Mbit / s (upload de 1 Mbit / s). O valor oferecido é superior aos contratos de banda larga terrestre, que estão na faixa de € 29.90 mensais.

O lançamento do serviço via satélite é uma tentativa de diminuir o gap digital na Itália, classificada pela União Europeia em 24 lugar entre os 27 países considerando uma velocidade mínima de 100 Mbit/s. Como parte do acordo com a Eutelsat, a Telecom Italia comprou a total capacidade de transmissão do satélite Konnect , lançado em 2020 e o Konnect VHTS, que promete mais velocidade e será ativado nos próximos meses