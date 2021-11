TIM lança plano de conectividade para relógios Apple

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Novo serviço custa R$ 19,90 e faz com que usuários de iPhone e Apple Watch utilizem o mesmo número de forma sincronizada, mas independente.

A TIM lançou hoje, 9, serviço de sincronia dos relógios da Apple com a mesma linha móvel do cliente. O TIM Sync custa R$ 19,90 e permite o consumo de dados móveis e realização de ligações com o Apple Watch, streaming de músicas, troca de mensagens e realizar pagamentos.

Para habilitar o serviço, é preciso ter um iPhone 6S ou superior e um Apple Watch Series 3 ou superior com conectividade celular. Também é preciso já ser cliente TIM, estar dentro de um plano Black ou Controle elegível.

Em breve o Apple Watch estará disponível nas lojas físicas e na loja online da TIM. Os clientes que já o possuírem podem realizar a ativação do serviço de sincronização através do App Watch em seu próprio iPhone, uma vez que o dispositivo usa tecnologia eSIM. (Com assessoria de imprensa)

