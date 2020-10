TIM lança Marketplace IoT com foco no mercado corporativo

Operadora diz que objetivo da loja é “incentivar o crescimento do novo mercado de IoT no Brasil”

A TIM lançou hoje, 6, um Marketplace IoT. Segundo a empresa, é o primeiro do tipo no Brasil. Voltado para o mercado corporativo, a loja online traz um catálogo de serviços e produtos de conectividade direcionados ao agronegócio, cidades inteligentes, indústrias 4.0 e utilidades. Para clientes pós-pago, a empresa possui uma seção de “voz e dados”, que presta serviços digitais.

O marketplace Iot TIM foi desenvolvido em parceria com a Nokia e com o suporte de tecnologia da empresa Squadra. A operadora ressalta a importância do programa Open Innovation, que integra Hubs de inovação e Centros de Pesquisa e Desenvolvimento pelo país, na criação de seus produtos e serviços.

“Nosso objetivo com a novidade é incentivar o crescimento do novo mercado de IoT no Brasil, agregando valor à conectividade. Queremos continuar criando soluções no mercado apoiados por diferentes parceiros e hubs de inovação, habilitando a jornada digital dos nossos clientes corporativos”, comenta Paulo Humberto Gouvea, diretor de Soluções Corporativas da TIM.

A loja virtual tem ofertas dos parceiros Agrosmart, Seal Telecom, Squadra, Nokia, Prime Systems, Engineering, Maxtrack, M2M Telemetria e Tractian. E é resultado do programa de inovação aberta da companhia, iniciado há mais de cinco anos.