TIM lança 5G ‘puro’ em São Paulo e para de investir no 4G

A TIM lançou o 5G Standalone em São Paulo nesta quinta, 4, e anunciou que, com isso, para de investir no 4G. Em reunião da cúpula de diretores com a imprensa, a operadora diz que seu 5G cobre 100% dos bairros da capital paulista, e por isso não é mais necessário investir na tecnologia anterior.

“Hoje, 90% dos cidadãos passam a ter acesso ao 5G, e são todos os bairros mesmo”, disse Alberto Griselli, CEO da TIM.

A operadora questiona informações da Anatel sobre sua cobertura. “A Anatel tem dados inconclusivos. Estamos em todos os bairros”, afirmou Leonardo Capdeville, VP de tecnologia da TIM.

Ele disse que de 4 a 5% dos aparelhos já são compatíveis com 5G, e que “isso tira sobrecarga do 4G, que outros clientes podem usar”.

“Foram quatro anos e meio para o 4G ser majoritário. O 5G vai ser majoritário em 3 anos”, prevê Capdeville. “Então, parar de investir no 4G é até respeito ao consumidor. Ele compra 5G, quer 5G. Seguimos o mercado”, continuou.

Números

A TIM terá 1.150 antenas com 5G até o final deste mês, disse Griselli. Os valores dos planos não mudarão e clientes pós-pagos contarão com um pacote com mais 50GB de internet, disponível a partir de 18 de agosto. Quem aderir à oferta em até três meses depois do seu lançamento terá gratuidade no uso do pacote por 12 meses.

Esse “booster” 5G oferece ainda navegação ilimitada no Twitch, serviço de streaming de vídeo com foco em games, com transmissões de competições de eSports. A TIM promete que o pacote evoluirá ao longo dos próximos meses, com mais conteúdos de jogos eletrônicos, além de realidade aumentada e realidade virtual.

Já há uma nova parceria firmada com a plataforma de Cloud Gaming AWG Games, que permitirá que clientes TIM joguem títulos renomados – como Fortnite e GTA V – sem precisar de um PC gamer ou console.

A operadora destaca que o cliente não precisa trocar seu SIM card para navegar na nova rede 5G. Basta ter um smartphone compatível com a tecnologia.

