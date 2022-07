TIM lança 5G com oferta de games e mais 50GB gratuitos

A operadora começa o serviço amanhã, 6, com 100 torres ativadas, que alcançarão 40% da população do Distrito Federal. ” Em dois meses, atingiremos 65% da população da cidade, com 164 torres ativadas,” afirmou o CEO Alberto Griselli.

A TIM anunciou hoje, 5, a sua estratégia de lançamento do 5G com games e mais pacote de dados de 50GB gratuitos para quem migrar para o serviço. A operadora começa o serviço amanhã, 6, com 100 torres ativadas, que alcançarão 40% da população do Distrito Federal. ” Em dois meses, atingiremos 65% da população da cidade, com 164 torres ativadas, a maior cobertura a ser oferecida”, afirmou o CEO da operadora, Alberto Griselli em entrevista aos jornalistas.

E a empresa já começa a oferecer um novo pacote de serviços para todos os seus clientes e futuros usuários que quiserem ingressar da era da nova tecnologia. Qualquer cliente atual dos planos pós-pagos da TIM que quiserem migrar para o 5G ganharão 50GB a mais em seu pacote de dados e poderão acessar por três meses gratuitamente os games da Cloud Amazon (como Fortinet, Elden Ring ou demais jogos Triple A). A partir da ativação, a oferta terá validade por 12 meses. ” Nós queremos oferecer um serviço relevante desde o começo”, afirmou o executivo.

PUBLICIDADE

Aparelhos

Conforme Griselli, já existem no portfólio da TIM cerca de 30 modelos de aparelhos de celular que são compatíveis com o 5G puro, alguns deverão fazer atualização do software para se adequarem ao padrão 5G SA adotado pelo país. ” Atualmente, apenas 3,5% dos aparelhos da base de celulares brasileira tem a tecnologia 5G, mas em nossas lojas, 50% das novas vendas já são com aparelhos 5G”, completou.

Ele disse que a curva de adoção do 5G é mais rápida do que a geração anterior, do 4G. Segundo Paulo Esperandio, Chief Marketing Officer (CMO), enquanto as vendas com a nova tecnologia já representam 50%, com o 4G, por exemplo, esse percentual demorou cerca de dois anos para ser atingido.

Valor

” Para nós é super importante uma cobertura que tenha relevância para os clientes. O 5G estará disponível para a modalidade DSS (que utiliza as frequências 4G), a modalidade NSA, que é para todo o mundo de largada na tecnologia, e a velocidade de download é já 10 vezes superior ao DSS. E o 5G SA, que acrescenta menor latência. Esse pacote que estamos lançando no mercado tem como vantagem a menor latência”, explicou Griselli, reforçando que o cliente não precisa trocar chip, se tiver um aparelho compatível, poderá se habilitar para o pacote promocional.

Para o CEO da TIM Brasil, são quatro as modalidades trazidas pelo 5G que poderão gerar mais valor para a operadora: a economia de Capex, pois gera mais valor o investimento. ” O 5G permite endereçar o crescimento de volume mais interessante”, completa. A segunda característica é a jornada do cliente, que poderá ser incrementada paulatinamente. “Estamos no começo dessa jornada 5G. Lançamos este pacote para ver como o cliente reage. No futuro pode ser monetizado para o cliente que valoriza o serviço”, prevê.

Em terceiro lugar, elenca, no mundo corporativo, o 5G vai trazer algo que o 4G não permite. E em quarto, poderá atuar também como banda larga fixa. ” A tecnologia FWA já é bastante popular nos Estados Unidos. Aqui o custo do aparelho ainda é alto, de cerca de 250 dólares. Na medida em que outros países adotem essa opção cairão os custos desses equipamentos. Em um par de anos, essa tecnologia pode chegar,” completou.

Segundo o VP de Relações Institucionais da operadora, Mario Girasole, o aprendizado com a implantação do 5G em Brasília irá permitir a aceleração da implementação do novo serviço em todas as capitais brasileiras, conforme previsto no edital da Anatel. A agência informou ontem, que Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo serão as próximas capitais a receberem o serviço. ” Estamos prontos para acionar o serviço em todo o Brasil”, completou ou executivo.

Conforme Griselli, o pacote de mais dados e oferta do cloud gaming será oferecido nacionalmente, mas a cobertura de cada cidade irá mudar conforme o plano comercial da empresa. “Em Curitiba, por exemplo, vamos cobrir integralmente a cidade inteira”, afirmou o CEO.

PUBLICIDADE