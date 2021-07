TIM Itália completa a compra da unidade local da BT

A Telecom Italia anunciou hoje, 1º, que terminou a compra da BT Italia, unidade que atende clientes públicos, pequenas e médias empresas antes pertencente à British Telecom.

A BT passou os últimos anos se desfazendo de ativos não estratégicos, concentrando esforços no Reino Unido e no atendimento de grandes empresas. Assim como vendeu a divisão italiana, aqui no Brasil vendeu sua operação no final do ano passado para um fundo que rebatizou o negócio de Sencinet.

Em 2016, a unidade italiana da BT foi o centro de um escândalo de contabilidade, que obrigou o grupo a dar baixa contábil no valor de centenas de milhões de euros. O alto escalão da unidade forjava documentos e contratos para inflar os resultados. O processo ainda corre, mas resultou em 2019 no indiciamento de 23 pessoas por fraude contábil.

No caso da TIM Italia, a transação foi anunciada em dezembro passado. Desde então recebeu o aval dos regulatores europeus e ingleses. A aquisição inclui também a unidade de atendimento ao cliente PME Atlanet, que possui um call center em Palermo.

Segundo a Telecom Italia, a aquisição ampliará sua oferta ao setor público e ampliará o rol de serviços para PMEs. O valor da transação não foi revelado pelas empresas.

A BT não saíra completamente da Itália, no entanto. A empresa continuará a atender grandes empresas e a deter pontos de presença que se conectam a sua rede global.