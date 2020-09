TIM integra novo índice de sustentabilidade da bolsa de valores brasileira

Listada há 12 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial, a operadora integra a nova carteira, importante referência para investidores preocupados com as práticas ambientais, sociais e de governança.

A TIM integra a lista de dez empresas de destaque no mais novo índice de sustentabilidade da Bolsa brasileira: o S&P/B3 Brasil ESG. A operadora tem participação recorde no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), tendo sido indicada em 12 edições consecutivas e agora integra a nova carteira da S&P/B3, que passa a ser referência para investidores preocupados com as práticas ambientais, sociais e de governança.

O novo indicador reúne 96 organizações brasileiras comprometidas com a sustentabilidade e o Pacto Global da ONU. A empresa informa que tem metas de longo prazo alinhadas aos objetivos globais do Grupo TIM, como o aumento da eficiência energética em 75%, a redução em 70% das emissões indiretas até 2025 e o compromisso de ser “carbono neutro” até 2030.

