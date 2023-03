Tim instala 267 novas antenas em São Paulo

Nesta quinta-feira, 29, a TIM anunciou que instalou 267 novas antenas na cidade de São Paulo. Sendo 217 com a tecnologia 5G em diversos bairros periféricos das zonas norte, sul e leste da capital paulista.

O projeto, que começou em março do ano passado, com previsão de finalização em 360 dias, previa a implantação de 96 novos equipamentos de transmissão de rede, segundo termo de adesão assinado pela TIM junto à prefeitura em 2022. A prestação de contas do que foi realizado até agora, foi apresentado ao prefeito no início de março e a conclusão final de implantação, que chegará a 305 antenas, será apresentada em um relatório, no próximo mês de abril, para prefeitura.

No total, a TIM com as novas antenas reforçará o sinal 4G e incrementam a rede de quinta geração para aqueles que possuem smartphones compatíveis em 28 bairros de São Paulo. O acordo com a prefeitura já beneficia mais de 9 milhões de pessoas com as redes 4G e 5G.

“Em Marsilac, um dos bairros localizados mais ao extremo sul da capital, instalamos o 5G e os resultados apresentados até o momento já são bem relevantes. Por dia, os clientes da região estão trafegando até 32GB de dados, na rede 5G”, revela o gerente de rede da TIM São Paulo, Fernando Sartori.

“Este projeto reduz drasticamente as áreas descobertas por sinal e leva mais conectividade de voz e dados para comunidades afastadas, gerando também um impacto social positivo. Hoje, em São Paulo, todos os bairros contam com o 5G e o 4G da TIM, que seguirá reforçando sua infraestrutura continuamente para atender os paulistanos de maneira igualitária”, ressalta Fábio Reis, diretor comercial da TIM São Paulo.