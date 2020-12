TIM inicia uso dos 700 MHz em mais 73 cidades de SP

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A ativação faz parte de acordo de compromisso firmado entre a operadora e a Anatel, que prevê antecipar a conclusão da implantação da faixa de 700 MHz em 500 cidades do estado

A anunciou hoje, 1º, que iniciou o uso do espectro de 700 MHz em mais 73 cidades do estado de São Paulo. Dessa forma, a tecnologia 4G da companhia passa a utilizar a frequência em 504 municípios paulistas. Segundo a empresa, haverá melhora instantânea da qualidade do sinal nas cidades atendidas. A melhora será mais perceptível em situações de uso indoor, ou seja, dentro de edificações.

“Os clientes TIM percebem imediatamente a melhora do sinal 4G quando ativamos essa tecnologia, principalmente em locais onde sentiam dificuldade em acessar a internet. Ele passa a perceber uma melhor qualidade no uso de dados, então a experiência muda. Sua conexão com o mundo, por meio da internet, é imediata”, afirma Célio Lana Miranda, gerente de Engenharia Móvel da TIM São Paulo.

A ativação faz parte de acordo de compromisso firmado entre a operadora e a Anatel (TAC). Pelo acordo, a tele trocou multas por investimentos realizados para antecipar a conclusão da implantação da faixa de 700 MHz e fechar o ano de 2020 com mais de 500 municípios do estado de São Paulo usufruindo da tecnologia. Com o lançamento de hoje, já atingiu esse resultado.

Abaixo os 73 novos municípios contemplados com nossa nova frequência 4G 700MHz:

DDD 11: ATIBAIA

DDD 12: CAÇAPAVA, CACHOEIRA PAULISTA, GUARATINGUETÁ, LORENA

DDD 13: JACUPIRANGA, JUQUIÁ, MIRACATU

DDD 14: ARANDU, BORACÉIA, BOREBI, CAMPOS NOVOS PAULISTA, CORONEL MACEDO, IACARANGA, IACRI, ITAÍ, MACATUBA, PIRATININGA

DDD 15: BOITUVA, CAMPINA DO MONTE ALEGRE, CESÁRIO LANGE, RIBEIRÃO GRANDE

DDD 16: CÂNDIDO RODRIGUES, FERNANDO PRESTES, MORRO AGUDO, ORLÂNDIA, PATROCÍNIO PAULISTA, SALES OLIVEIRA, SÃO JOAQUIM DA BARRA, SERRANA, TAIÚVA, TAQUARAL

DDD 17: COLÔMBIA, COSMORAMA, GUZOLÂNDIA, IPIGUÁ, IRAPUÃ, JABORANDI, JACI, MACEDÔNIA, MARINÓPOLIS, MERIDIANO, NOVA LUZITÂNIA, ONDA VERDE, PALMARES PAULISTA, PARAÍSO, PARANAPUÃ, PAULO DE FARIA, POLONI, PONTALINDA, RUBINÉIA, SANTA ALBERTINA.

DDD 18: ALTO ALEGRE, BREJO ALEGRE, CAIABU, ECHAPORÃ, EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, GLICÉRIO, MARABÁ PAULISTA, MARACAÍ, MIRANDÓPOLIS, MONTE CASTELO, NARANDIBA, PAULICÉIA, PENÁPOLIS, SANTA MERCEDES, SANTO EXPEDITO, SUD MENNUCCI, TACIBA

DDD 19: ARARAS, LEME, MOJI MIRIM, RIO CLARO

(Com assessoria de imprensa)