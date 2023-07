TIM inclui serviços Apple no pós-pago

A TIM anunciou hoje, 27, planos pós-pagos de telefonia móvel com assinatura Apple One inclusa. São duas ofertas que trazem Apple One sem custo adicional e incluem os serviços Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud+ (com 50GB de armazenamento). No mercado, a assinatura Apple One Individual custa R$ 34,90 mensais. As vendas começam amanhã, 28.

As novas opções de planos do TIM Black com Apple One custarão R$ 225 com 50GB de internet e R$ 295 com 100GB de internet, em pacotes que podem ser compartilhados com o titular e mais um ou até três dependentes, respectivamente.

Os clientes poderão aproveitar os serviços Apple One em seus dispositivos favoritos, incluindo iPhone ou outros aparelhos Apple; em smart TVs e em alto-falantes inteligentes.

Terão ainda WhatsApp, redes sociais e roaming internacional. A franquia de dados que não for utilizada, acumula para o mês seguinte.

Atualmente, o plano de entrada Black Família permite ao cliente optar entre Netflix, HBO Max, Youtube Premium, ou Disney Star+, com 60 GB de franquia e mensalidade de R$ 265. Por R$ 295, o mesmo pacote tem 100 GB de franquia para o contrato de 12 meses de permanência mínima.

Em todos os casos, o WhatsApp não consome franquia apenas para a troca de mensagens de texto. O acesso ao Facebook e ao Instagram não inclui transmissão de vídeo ao vivo. Para o Twitter (agora X), qualquer uso é permitido sem consumo de franquia de dados.

Os planos incluem ainda acesso livre aos apps Audiobooks by Ubook, Bancah, Deezer, Aya Ensinah, Babbel 3, Chefs Club, Gameloft Club, Band News, Band Sports, Mulheres Positivas, Aya Equilibrah, Fit Me app. (Com assessoria de imprensa)