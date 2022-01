TIM inaugura loja com metaverso no RJ

A operadora TIM inaugura hoje, 27, uma loja com novo conceito, incluindo metaverso, no Rio de Janeiro. O espaço localizado no Barra Shopping, foi replicado no metaverso pela MetaMundi, Agência de Soluções e Ativação de Marcas. A loja contém lugares para bate-papo, dispositivos modernos, planejamento para home office com lugar reservado para pets.

Ao longo do ano, a companhia irá abrir outras seis lojas conceito em cidades espalhadas pelo Brasil. O projeto de arquitetura da loja foi desenhado pela agência Cheil Brasil. No primeiro trimestre de 2022, a empresa também fará uma arena de eventos virtuais com foco em música e entretenimento, em linha com a estratégia da operadora e seu DNA.

“Faremos também com que os nossos clientes já estejam habituados ao mundo metaverso e associem a nova realidade à marca TIM” afirma o diretor de E-Commerce & Canais Remotos da TIM Brasil. Bruno Vasconcellos. A partir de agora as lojas da operadora oferecerão também gerentes digitais. Cada loja passa a ter uma página oficial na rede social, com conteúdo publicado pela própria equipe para criar um novo canal com o cliente.

Estrutura física da loja e metaverso

A loja terá dois andares, sendo que na primeira haverá os locais reservados para bate-papo e os animais de estimação. O segundo andar focará no universo game, trazendo portfólio dos produtos TIM e de seus parceiros. Com o intuito de ambientar o público à nova realidade, será disponibilizado um “Espaço Metaverso” na loja física.

Na ativação, o cliente receberá um kit higienizado com óculos de realidade virtual e fones de ouvido. Por meio do óculos, ele assistirá um vídeo sobre o novo ambiente virtual imersivo, coletivo e hiper-realista. Poderá também navegar digitalmente pela loja-conceito, como se estivesse em uma realidade paralela. A TIM também lançará tokens não fungíveis (NFTs) com o tema 5G.

O cliente poderá experimentar acessórios e smartphones já com a tecnologia 5G e equipamentos para conexão de residências utilizando ultra banda larga fixa da TIM Live. Com a conectividade, o consumidor poderá consultar, imprimir, pagar faturas, adquirir planos e serviços.

Na área do atendimento, o cliente poderá conversar com especialistas em tecnologia para sanar dúvidas. Um espaço será dedicado para serviços oferecidos por parceiros da TIM, como Netflix, HBO, Deezer e Ampli. (Com assessoria de imprensa)

