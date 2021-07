TIM implantará solução omnichannel para rede de casas de câmbio

A solução será implementada no call center das 100 lojas da Travelex Confidence e a empresa terá mudança no atendimento de clientes e nos processos internos

O grupo Travelex Confidence, especialista em câmbio, anunciou seu contrato com a TIM para a implementação de soluções de conectividade para a rede. A parceria inclui ferramentas integradas aos públicos e omnichannel, o que viabilizam serviços de telefonia fixa e móvel na estrutura CRM (Customer Relationship Management).

A solução integrará o call center do grupo, englobando todas as suas 100 lojas físicas no Brasil. Com o acordo, a TIM se torna a principal fornecedora de soluções de conectividade para a Travelex. A matriz do serviço da especialista em câmbio ficará em seu escritório central, localizado no Brooklin, zona Sul de São Paulo.

Já começaram as implantações das primeiras soluções. Em breve, a empresa terá mudanças na estrutura dos canais de atendimento ao cliente e nos processos internos entre os colaboradores. A solução proposta pela TIM pretende unificar o atendimento do operador da companhia, que hoje é feito por chat, e-mail e voz.

Isso possibilitará o registro, controle e gravação de ligações e telas de atendimento. Permitirá ainda a implantação de nova URA na central de e-commerce, redução do tempo de espera das chamadas telefônicas e transferência automática dos contatos feitos às 108 lojas espalhadas pelo Brasil ao call center próprio.

O acordo entre as duas empresas resulta de um projeto desenvolvido pela TIM, em parceria com a PROA Telecomunicações. O programa buscou atender de forma pontual às demandas da Travelex. Segundo Rogério Rocha, diretor do Varejo da Travelex, a expectativa é que a solução aumente a produtividade dos atendentes em 15%. Isso devido a um sistema “simples e intuitivo”. (Com assessoria de imprensa)