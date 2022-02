TIM implanta projeto de automação para diretoria de atacado

A TIM dá continuidade à sua transformação digital interna e implanta um projeto de automação de gerenciamento de informações para sua diretoria de Wholesale. O programa é desenvolvido em parceria com a Triad Systems e, segundo a operadora, tem como intuito “agilizar ainda mais a gestão de contratos e acordos de parcerias com operadoras, provedores e acordos comerciais diversos”.

Denominado Suporte a Operação e Processos de Negócios de Wholesale e BSO — Antifraude, o projeto de automação foi desenvolvido pela Triad com foco em três vertentes necessárias à gestão de informações contratuais: comercial, financeira e operacional.

PUBLICIDADE

Segundo Fernando Cunha, Diretor de Wholesale da TIM, a ferramenta é importante para o controle de toda a cadeia de informações de forma automatizada, assertiva e íntegra.

“Conseguimos ter uma visão completa dos dados contratuais, o que nos permite gerar comparativos que apoiam a tomada de decisão gerencial e norteiam o time para o desenvolvimento de novas parcerias. Acompanhamos processos mais de perto, com ainda mais agilidade e acuracidade, impactando positivamente a gestão da área e da companhia”, diz o executivo.

“Hoje, temos 100% das informações documentadas e automatizadas. Seguimos em um ritmo de crescimento acelerado e toda iniciativa que colabora para a eficiência dos processos internos da empresa é bem-vinda”, complementa o diretor da empresa, que é uma das compradoras da Oi Móvel.

Ricardo Arguelhes, Diretor de Novos Negócios e BPaaS da Triad Systems, conta que a plataforma disponibiliza uma visão inteira da cadeia de negociações.

“Hoje a TIM consegue apurar todas as informações dos parceiros, para que as decisões sejam tomadas, de forma mais rápida e flexível. O projeto aumenta a produtividade e a confiabilidade dos dados, concentrando todas as informações contratuais relevantes numa única interface, de simples navegabilidade, mas customizada de acordo com as necessidades dos usuários”, fala Arguelles. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE