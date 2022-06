TIM implanta antenas ‘camufladas’ também no ES

A TIM está investindo em antenas “camufladas” em semáforos e paradas de ônibus como forma de reforçar a infraestrutura para internet móvel com menor impacto visual. A tecnologia está sendo implementada em Guarapari, no Espírito Santo (ES).

O local foi visado por ser ponto de aumento de tráfego em períodos de alta temporada, demandando maior capacidade de rede. Sendo um dos principais destinos turísticos do estado, a cidade chega a receber de 800 mil a 1 milhão de pessoas em época de férias.

A solução, chamada de Street Level Solution (SLS), é uma das ações de preparo para o 5G. No começo do mês, a tele ativou antenas do tipo em São Paulo e Guarulhos. Com Guarapari, são 11 as cidades com o recurso.

De acordo com a operadora, a SLS utiliza fibra óptica e pequenas estruturas “imperceptíveis” aos usuários. Um dos resultados é uma cobertura mais uniforme, com melhor propagação do sinal, uso de voz e dados.

Em medições realizadas pela empresa, o projeto já demonstrou um incremento em mais de 50% na quantidade de conexões em alta velocidade no download e upload.

“A solução Street Level além de incrementar a qualidade do serviço prestado pela TIM aos seus clientes, é uma das várias ações em andamento como parte do nosso percurso para o 5G, que vai entregar muito mais velocidade de internet móvel”, explica Homero Salum, diretor de Mobile Access & Backhaul Engineering da TIM Brasil.

O acesso à 5G SA está previsto para ocorrer no Brasil a partir de julho. A novidade tem levantado debate sobre a poluição visual, já que diversas cidades já enfrentam cenários de excesso de cabos em postes e falta de pontos de instalação. (Com assessoria de imprensa)

