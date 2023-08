A TIM fechou contrato com a CCR RioSP, empresa do grupo CCR, administrador de rodovias, para cobrir com sinal 4G as estradas Via Dutra (BR-116) entre São Paulo e Seropédica, e a Rio-Santos (BR-101), no trecho entre a cidade de Ubatuba (SP) e a capital fluminense.

Pelo acordo, a tele passa a oferecer cobertura ininterrupta da tecnologia de quarta geração ao longo de mais de 600 quilômetros das estradas.

O objetivo é entregar conectividade de ponta a ponta aos clientes das duas rodovias, possibilitando o acesso a todas as funcionalidades oferecidas no app da Concessionária, incluindo os serviços de emergências médicas e mecânicas, acesso às câmeras da Via Dutra e obtenção de informações sobre o tráfego em tempo real, entre outras. A operadora vai permitir o acesso ao app da CCR mesmo quando a franquia de dados do cliente tiver acabado.

“Oferecer conectividade para acionamento dos serviços médicos e mecânicos reforça a nossa preocupação em prestar sempre o melhor serviço e experiência aos motoristas que estão em viagem na Via Dutra e na BR-101”, afirma Eduardo Camargo, presidente da CCR Rodovias.

Além de proporcionar mais segurança e conforto aos clientes da concessionária, a parceria ainda beneficiará os municípios localizados no Vale do Paraíba e Médio Paraíba, no estado paulista, além do Sul Fluminense, no Rio, um dos principais centros logísticos do estado, melhorando a cobertura de internet nessas regiões.

“Nossa parceria com o Grupo CCR vai beneficiar milhares de usuários diariamente e nos permite contribuir para a transformação digital da Via Dutra e da Rio-Santos, conectando pessoas e viabilizando serviços essenciais ao longo de duas importantes rotas”, afirma Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil.

A implementação do projeto deve começar ainda em 2023, com previsão de conclusão em 2025, conforme previsto no contrato de concessão.

Com a conectividade 4G disponível, a CCR RioSP dá um passo em direção ao conceito de rodovias inteligentes – ou smart mobility – o emprego de tecnologias avançadas em prol da eficiência de transporte, segurança, sustentabilidade e conveniência.

Com a rede móvel, será possível acionar equipes de socorro com compartilhamento da localização, facilitando o atendimento de emergências, ou fazer o controle do tráfego, logística e do transporte de cargas digitalmente. Tecnologias como esta também darão suporte, no futuro, aos veículos autônomos, acreditam as empresas.