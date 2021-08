TIM fica entre as três melhores empresas latino-americanas de RI em pesquisa nos EUA

A pesquisa anual The Latin America Executive Team, promovida pela revista norte-americana Institutional Investor, especializada no setor de relações com investidores e gestão financeira, apontou a TIM Brasil como a terceira melhor empresa em RI entre companhias de tecnologia, mídia e telecom. O estudo avalia o trabalho de empresas na região e o relacionamento dos times de RI com o mercado.

Cerca de 600 analistas financeiros avaliaram mais de 100 empresas na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Panamá e Peru, em setores relevantes da economia. e a TIM Brasil foi considerada a terceira melhor empresa em RI entre companhias de Tecnologia, Mídia e Telecom. A pesquisa colocou foco em CEOs, CFOs, profissionais e equipes de RI, aferindo indicadores relacionados a credibilidade, liderança, qualidade da comunicação, conhecimento do mercado e do negócio, além do desempenho da empresa durante o período de pandemia de Covid-19.

Pietro Labriola, Adrian Calaza e Vicente Ferreira foram os executivos da TIM de destaque no ranking. Ficaram entre os três primeiros lugares nas categorias de CEO, CFO e Profissional de RI em Telecom, respectivamente.

Além disso, o trabalho da operadora em divulgação de resultados e no relacionamento com investidores foi considerado um dos melhores do ano de 2020, assim como o programa de RI, a divulgação das ações relacionadas aos pilares ESG e a gestão durante a pandemia de Covid-19.

O ranking completo pode ser conferido no site da publicação, em inglês, aqui.