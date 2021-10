TIM fecha acordo com governo de Minas Gerais para ampliar cobertura 4G em áreas remotas

A TIM fechou uma parceria com o governo de Minas Gerais, como parte do programa Alô Minas para a instalação de antenas e ativação da rede de quarta geração em 38 localidades mais afastadas. Além desse acordo a operadora também assumiu o compromisso de cobrir mais 213 municípios mineiros com essa tecnologia até o final do ano, o que lhe dará presença em 810 cidades daquele estado.

Segundo a empresa, distritos como Vila Formosa de Minas, em Rio do Prado, no Jequitinhona; Vieiras Bravos, em Candeias, no Centro-Oeste; Penha, em Guaraciaba, na Zona da Mata; Alto Jatobá, em Porteirinha, no Norte; Manducas, em Imbé de Minas, no Rio Doce; e Biguatinga, em São Pedro da União, no Sul, são alguns que não possuem conexão 4G e que, em breve, poderão contar com a tecnologia . .

“A participação no projeto do Governo do Estado está alinhada com a missão da TIM de atender, até 2022, 100% do estado de Minas Gerais com o sinal 4G e, até 2023, todos os municípios brasileiros com a rede de quarta geração, expandindo também a cobertura para as localidades e estradas sem qualquer conectividade móvel”, explica Daniel Oliveira, diretor comercial da regional Sudeste da TIM Brasil.