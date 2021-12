TIM fecha 2021 com 100% de cobertura 4G em 5 Estados do nordeste

Até o final de dezembro, a TIM pretende levar cobertura 4G para 100% dos municípios de cinco Estados: Alagoas, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os números foram apresentados nesta semana pelo diretor de vendas da TIM Nordeste, Bruno Talento.

Além disso, a operadora também vai levar a tecnologia de quarta geração para novos municípios no interior da Bahia e no Piauí, que antes eram atendidos pela Oi.

A concretização da aquisição dos ativos móveis da Oi é um dos planos da TIM para 2022. Segundo a empresa, o movimento vai consolidar o mercado móvel e tornará a distribuição de espectro mais homogênea.

Com isso, a TIM vai iniciar operação em 76 novos municípios da região Nordeste que eram atendidos pela Oi, sendo 51 na Bahia e 25 no Piauí.

Estratégia

Com quase 60 milhões de habitantes e cerca de 12 milhões de clientes TIM, a região nordeste é estratégica para a operadora, por isso a empresa investiu em infraestrutura de rede em 2021 e fará aportes importantes na região no próximo ano.

Este ano, a operadora ativou 26 endereços, sendo 11 somente na Bahia. A previsão é de abertura de mais 26 revendas e 3 lojas próprias na região, em 2022.

A iniciativa ajuda a movimentar as economias locais. Todos os novos pontos de venda irão gerar, no total, mais de 300 postos de trabalho. Em faturamento de recarga do pré-pago, a TIM Nordeste representa 23% de todo o valor da TIM Brasil.

“Isso mostra a importância estratégica do nordeste para a TIM no cenário nacional. Atualmente, a operadora tem a maior base em pré-pago do Brasil com 11.8 milhões de clientes, o que representa 25% de toda nossa base”, destaca o diretor de vendas da TIM Nordeste, Bruno Talento.

Num comparativo geral entre os anos de 2019 e 2021, a TIM aumentou a cobertura 4G no país em 51%, passando de 894 municípios para 1.350.

Evolução

A TIM investe na melhoria das tecnologias já existentes, como a evolução do VoLTE, que utiliza a rede 4G para chamadas de voz, ativação de frequência de 700 MHz, NarrowBand IoT e Massive MIMO. A operadora também aposta em novos modelos de negócios, como a virtualização da rede e o compartilhamento de ativos.

O Massive MIMO, por exemplo, permite ganho de tecnologia de três a quatro vezes na comparação com a atual, tornando as antenas mais eficientes e aumentando a capacidade da rede. No nordeste, já foram instaladas em 37 cidades e a previsão para este ano é instalar em 42 novas localidades.

A operadora vai terminar 2021 também com duas novas grandes parcerias em segmento já apontados pelo grupo como chave para desenvolvimento futuro: saúde e conteúdo.

